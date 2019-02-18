Студенты-программисты из РФ отправились покорять Китай

Студенты-программисты из РФ отправились покорять Китай

В Китае стартовали восьмидневные тренировочные сборы ByteDance & Moscow Workshops ICPC Programming Camp по подготовке к чемпионату мира по спортивному программированию ICPC. Россию в них представляют студенты МФТИ, МГУ имени М.В. Ломоносова и Университета ИТМО.

Мероприятие началось 15 февраля. В нем участвуют 150 студентов из Австралии, Беларуси, Бразилии, Великобритании, Германии, Ирана, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Китая, Мексики, Сингапура, Сирии, США, Тайваня, Эстонии и России.

Китай – новая локация образовательного проекта Moscow Workshops ICPC, рассказали в пресс-службе МФТИ. Ранее сборы проходили в Испании, Индии, Беларуси, Москве и Владивостоке.

«Россия и Китай находятся на передовой в области информационных технологий. Разработка собственных поисковых систем, большое количество талантливых программистов и развитая программа обучения составляют фундамент для заимствования опыта», - сказал основатель Moscow Workshops ICPC Алексей Малеев.

Победители и призеры сборов в Пекине пройдут стажировку на базе компании-гиганта цифровых технологий в Китае – ByteDance. Она известна как разработчик новостного мобильного приложения Toutiao.

На сборах в 2018 году студенты МФТИ и МГУ вошли в тройку победителей. С 2007 года Россия завоевала 32 золотые медали. Китай находится на втором месте в медальном зачете.

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