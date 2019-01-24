Читай-город






Студенты в России стали в два раза чаще брать в долг

Студенты в России стали в два раза чаще брать в долг

С 2016 по 2018 годы в два раза выросло число студентов, которые оформляют займы. Средняя сумма долга составляет около 4,5 тыс. рублей.

По данным финансовой платформы Webbankir, количество студентов, которые обращаются за займами, выросло с 1,3% до 2,5%. Среди молодежи до 24 лет доля студентов достигает 10%.

Как правило, студенческие займы на 40% меньше, чем средний размер ссуды в России, который в 2018 году составлял 7,5 тыс. рублей. Эксперты констатируют рост числа просроченных займов.

Вместе с тем студенты стали расплачиваться по долгам быстрее, чем в 2016 году. Сейчас средний срок ссуды занимает 21 день. Два года назад студенты возвращали долги в течение 36 дней.

«Студенты становятся экономически активнее, не боятся брать в долг и при этом лучше оценивают свои финансовые возможности», — отметил генеральный директор Webbankir Андрей Пономарев.

В декабре сообщалось, что долги россиян по кредитам достигли исторического максимума.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Минтруд «свалил» резкую убыль населения на российских женщин

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО