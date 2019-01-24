Студенты в России стали в два раза чаще брать в долг

С 2016 по 2018 годы в два раза выросло число студентов, которые оформляют займы. Средняя сумма долга составляет около 4,5 тыс. рублей.

По данным финансовой платформы Webbankir, количество студентов, которые обращаются за займами, выросло с 1,3% до 2,5%. Среди молодежи до 24 лет доля студентов достигает 10%.

Как правило, студенческие займы на 40% меньше, чем средний размер ссуды в России, который в 2018 году составлял 7,5 тыс. рублей. Эксперты констатируют рост числа просроченных займов.

Вместе с тем студенты стали расплачиваться по долгам быстрее, чем в 2016 году. Сейчас средний срок ссуды занимает 21 день. Два года назад студенты возвращали долги в течение 36 дней.

«Студенты становятся экономически активнее, не боятся брать в долг и при этом лучше оценивают свои финансовые возможности», — отметил генеральный директор Webbankir Андрей Пономарев.

В декабре сообщалось, что долги россиян по кредитам достигли исторического максимума.