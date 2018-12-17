У студентов с Кавказа нашли в общаге РГГРУ стволы и наркотики

У студентов с Кавказа нашли в общаге РГГРУ стволы и наркотики

Полиция и Росгвардия провели обыски в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета (РГГРУ). У них найдены оружие и наркотики.

Обыски начались около 5 утра и закончились в 11. Студентов «будили прикладом» и ставили лицом к стене.

Начальник отдела по связям с общественностью вуза Светлана Лучко сообщила, что были задержаны 20 человек. Источники «Новой газеты» заявили о 40-150 задержанных. Один из них рассказал, что студентов увозили на 5 автозаках. Известно, что среди задержанных преимущественно жители Ингушетии.

Сами студенты заявили, что полиция задерживала всех, «у кого густая растительность», в том числе таджиков и башкиров. Лучко пояснила, что «это было не по национальному признаку, а с точки зрения профилактических мер». После проверки МВД будет принято решение об отчислении студентов.

Российский государственный геологоразведочный университет был основан в 1930 году. Он ведет подготовку геологов, буровиков, геофизиков, экономистов.

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