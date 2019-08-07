Студентам ВШЭ вменили организацию несогласованных пикетов

Четверым студентам Высшей школы экономики вменили организацию и участие в несогласованной акции. Они были задержаны 5 августа за ряд одиночных пикетов у ГУ МВД Москвы в поддержку арестованного четверокурсника «вышки» Егора Жукова.

Всех четверых — Артема Тюрина, Полину Калашник, Софью Давыдову и Дениса Левина — отпустили после составления административных протоколов, сообщает «Интерфакс».

По словам Артема Тюрина, его обвинили в организации несогласованного мероприятия (ч.2 статьи 20.2 КоАП), а остальных — в нарушении порядка проведения акции (ч.5 статьи 20.2 КоАП).

Рассмотрение дел студентов назначено на 22 августа с Тверском суде.

Напомним, самого Егора Жукова арестовали 2 августа как фигуранта по делу о массовых беспорядках. Оно было возбуждено после протестной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля. До ареста в доме четвероурсниа проведи обыски. Затем его задержали и отвезли на допрос в Следственный комитет.

Московские суды по состоянию на 5 августа выписали 376 административных штрафов участникам несогласованного митинга. Минимальный размер присуждаемых штрафов составил 10 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма назначенных штрафов достигает 4 миллионов рублей. 89 человек были отправлены под арест, двое получили обязательные работы.

Всего, по данным ГУ МВД по Москве, 27 июля в центре Москвы было задержано 1074 человека. По данным правозащитников, в автозаки было отправлено 1388 протестующих.