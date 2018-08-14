Студент из Москвы признан гением интуиции

Выпускник НИУ «МЭИ» стал победителем Всероссийского конкурса, приуроченного к проведению главного фестиваля технологий.

Выпускник Московского Энергетического Института стал победителем всероссийского конкурса интуиции, организованного создателями популярной онлайн-викторины «Интуит».

Конкурс был приурочен к фестивалю музыки и технологий Alfa Future People (AFP), который прошел под Нижним Новгородом с 10 по 12 августа.

Участникам конкурса было необходимо ответить на 23 вопроса о диджеях, выступающих на сцене ShowCast Stage by Alfa-Bank.

Выпускник НИУ «МЭИ» Денис Лукьянцев правильно ответил на 18 вопросов, опередив ближайшего преследователя на три ответа.

Конкурс проводился в соцсетях онлайн-викторины «Интуит».

Победителю будет вручена экшн-камера xDevice 4K Ultra HD от организаторов конкурса.

Специальная камера оснащена режимами по умолчанию: Slow Motion - это эффект замедления времени, замедленное движение при проекции фильма со стандартной частотой кадров и Time Laps - замедленная киносъёмка с частотой, меньшей стандартной частоты съёмки в 24 кадра в секунду, когда при проекции полученного изображения с нормальной частотой, движение объектов съёмки на экране выглядит ускоренным. Сенсор от SONY, расширение MOV и контейнер H.264.

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