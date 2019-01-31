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«Сценарий» газовых хищений в Дагестане раскрыла прокуратура

«Сценарий» газовых хищений в Дагестане раскрыла прокуратура

На 960 предприятиях газовой отрасли Дагестана прошли обыски после того, как граждане стали жаловаться на необоснованное начисление долгов за газ. Об итогах мероприятий отчитался прокурор республики Денис Попов.

Сотрудники прокуратуры выявили преступные схемы массовых хищений газа и средств, оплаченных потребителями. Возбуждены восемь уголовных дел, в том числе в отношении руководителей газоснабжающих организаций.

Поводом для проверки стали крупные долги населения по газу. Самая большая задолженность (свыше 422 млн рублей) образовалась в Карабудахкентском районе, отмечает РИА Новости. МВД и УФСБ провели проверку, сколько местные жители тратят газа в действительности. По итогам проверки возбудили уголовное дело.

В 2018 году в Дагестане прошла масштабная чистка в органах власти. Массовые задержания чиновников за взяточничество начались после назначения главой региона Владимира Васильева.

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Теги:
Места: Россия
События: газ
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