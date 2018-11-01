Структура банка «Россия» купит крымского производителя вин

Компания «Южный проект», которая является структурой банка «Россия», может купить крымского производителя вин «Инкерман». Годом ранее «дочка» банка приобрела в Крыму завод по производству вин «Новый Свет».

Сейчас компания завершает переговоры с руководством предприятия, сделка может состояться уже в ноябре. По словам гендиректора холдинга Inkerman International Сергея Лебедева, «Южный проект» является одним из кандидатов на роль инвестора. Он отметил, что вместе с этим «с ними больше всего конкретики». Других возможных покупателей он не назвал.

Переговоры длятся уже больше года. Сейчас обсуждается размер приобретаемого пакета акций – возможен как полный выкуп, так и частичное вхождение в капитал «Инкерман», пояснил Лебедев РБК.

Завод был создан в 1961 году. Холдинг Inkerman International включает «Инкерманский завод марочных вин» с полным циклом производства, совхоз ООО «Качинский +» и ЧАО «Агрофирма «Черноморец».

Для структуры «России» это уже вторая сделка в регионе. В конце 2017 года компания «Южный проект» купила одно из старейших предприятий Крыма по изготовлению вин – завод «Новый Свет». Компания приобрела 100% акций предприятия за 1,5 млрд рублей.