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На стройке в Подмосковье нашли украденную картину Куинджи

На стройке в Подмосковье нашли украденную картину Куинджи

На стройке в Одинцовском районе Московской области найдена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», украденная из Третьяковской галереи накануне. Задержан подозреваемый в краже 31-летний мужчина.

В поисках грабителя участвовали полиция и ФСБ. Украденную картину мужчина вывез на территорию строящегося объекта в Подмосковье. Об этом задержанный лично рассказал сотрудникам правоохранительных органов.

Полиция полагает, что мужчина действовал с сообщниками. Сейчас ведется их розыск.

В декабре 2018 года подозреваемый задерживался за хранение наркотиков. При очередном задержании он находился под подпиской о невыезде, уточняет РБК.

Кража картины произошла накануне вечером. Неизвестный снял и унес полотно Куинджи прямо с выставки. Охрана работала в штатном режиме, в зале были посетители. До этого картина хранилась в коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге. В Третьяковку ее привезли специально на выставку художника. Страховая стоимость полотна составляла 12 млн рублей.

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