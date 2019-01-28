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«Строителя» космодрома Восточный пристрелили в Москве

«Строителя» космодрома Восточный пристрелили в Москве

Во дворе частного дома в московском районе Жулебино найден мертвым экс-руководитель «Дальспецстроя» Дмитрий Савин. Его компания являлась генподрядчиком строительства космодрома Восточный.

Тело Савина обнаружено вечером 27 января. По предварительным данным, смерть наступила в результате выстрела в голову.

Рядом с погибшим найдено огнестрельное оружие, зарегистрированное на Савина. Сын погибшего – Михаил – рассказал РБК, что отец скончался «по естественным причинам».

Компания «Дальспецстрой» была генподрядчиком строительства «Восточного» до марта 2016 года. Работу компании жестко критиковали проверяющие. Вице-премьер Дмитрий Рогозин отмечал срывы графиков строительства.

Дмитрий Савин возглавил компанию после ухода Юрия Хризмана, осужденного на 11,5 лет колонии за хищения при строительстве космодрома. Позже уволили и Савина. Курировавший космическую отрасль Дмитрий Рогозин объяснял, что Савин не только скрыл проблему рабочих, но и устроил к себе жену с зарплатой 800 тысяч рублей в месяц.

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