Строительство моста на Сахалин — не очень важная задача

Строительство железнодорожного моста на Сахалин является важной стратегической задачей для России, однако далеко не первостепенной, заявил завкафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов.

Таким образом Климанов прокомментировал недавнее заявление гендиректора РЖД Олега Белозерова о том, что госкомпания намерена реализовывать проект строительства моста на Сахалин после 2025 года, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт полагает, что возвращение к теме строения моста на Сахалин во многом обусловлено скорой сдачей железнодорожной части Крымского моста, что освободит колоссальные инфраструктурные возможности.

«Мне кажется, что амбициозные инфраструктурные проекты должны существовать в России, поэтому вопрос их экономической эффективности нужно рассматривать на основании геополитических интересов, выходящих за сроки текущего планирования», - добавил Климанов.

При этом, несмотря на «нужность» Сахалинского моста и его возможность в перспективе «дать толчок к развитию региональной экономики», «этот проект не является первоочередной задачей даже в рамках строительства подобных инфраструктурных объектов в нашей стране», уверен эксперт.

Ранее Олег Белозеров рассказал, что железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского (мост на Сахалин) может быть построена до конца 2035 года.