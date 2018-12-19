Строительство на Курилах жилья для военных разозлило Японию

Строительство на Курилах жилья для военных разозлило Японию

Япония выразила России протест в связи со строительством общежитий для военных на Курильских островах Итуруп и Кунашир.

По словам секретаря кабинета министров Японии Есихидэ Суга, заявление было сделано по дипломатическим каналам в Москве 18 декабря. Он отметил, что сейчас страны работают над заключением мирного договора, что затруднено из-за террориториального спора.

Казармы для военных на двух островах планируют заселить до конца 2018 года. Два таких же общежития сдали в 2017 году. Еще два-три построят в 2019 году, пишет «Новая газета».

Напомним, с момента окончания Второй мировой войны между Россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор. Японцы считают острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи собственными территориями. Москва же не признает факт спора над островами.

В октябре Япония четырежды выражала протесты России в связи с учениями возле Курил.

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