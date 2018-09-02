Стрелку с Урала грозит до 20 лет тюрьмы за ранение полицейского

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы по полицейским в Краснотурьинске. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Как сообщает агентство «URA.RU», в отношении задержанного будет рассматриваться дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Экс-сотрудник ГРУ открыл огонь по зданию ЧОП утром 2 сентября. Когда на вызов приехала полиция, мужчина начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов. Одного из полицейских дебошир ранил в ногу.