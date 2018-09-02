Стрелку с Урала грозит до 20 лет тюрьмы за ранение полицейского
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы по полицейским в Краснотурьинске. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.
Как сообщает агентство «URA.RU», в отношении задержанного будет рассматриваться дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Экс-сотрудник ГРУ открыл огонь по зданию ЧОП утром 2 сентября. Когда на вызов приехала полиция, мужчина начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов. Одного из полицейских дебошир ранил в ногу.
Следующая новость Около «Лужников» обнаружен снаряд времен войны
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии