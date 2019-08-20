Неизвестные открыли стрельбу в Москве

19 августа в полицию поступило сообщение о том, что в Октябрьском тоннеле неизвестные стреляли из пистолета. Сотрудники полиции, которые выехали на место никого не задержали. Сейчас проводится проверка, уточнили в пресс-службе МВД.

Полицейские осмотрели тоннель, но никаких следов не обнаружили. Возможно, стреляли из холостого оружия, которое может только напугать, для его приобретения разрешение не требуется, сообщает РБК.

Ранее, подобный случай произошёл в Санкт-Петербурге, нарушитель стрелял в воздух из автомобиля, его задержали и изъяли травматический пистолет.