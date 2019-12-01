В страшном ДТП с автобусом в Тунисе могли погибнуть россияне

В Тунисе туристический автобус съехал в кювет и перевернулся. Во время происшествия в салоне находились 43 человека, 22 из которых погибли.

Остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести, рассказали в министерстве внутренних дел страны.

Информации о национальности пострадавших и погибших пока нет. Посольство России в Тунисе выясняет, были ли в автобусе российские граждане.