В страшном ДТП с автобусом в Тунисе могли погибнуть россияне
В Тунисе туристический автобус съехал в кювет и перевернулся. Во время происшествия в салоне находились 43 человека, 22 из которых погибли.
Остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести, рассказали в министерстве внутренних дел страны.
Информации о национальности пострадавших и погибших пока нет. Посольство России в Тунисе выясняет, были ли в автобусе российские граждане.
1 декабря с.г. в окрестностях г. Айн-Драхам произошло ДТП с туристическим автобусом.— Посольство России в Тунисе
Посольство России в Тунисе находится в тесном контакте с компетентными органами республики для выяснения подробностей о возможном наличии среди пострадавших граждан РФ. pic.twitter.com/52K80HOWJj
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