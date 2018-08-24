Страшная серия землетрясений уничтожила людей в Индонезии

В результате серии землетрясений на индонезийском острове Ломбок погибли 555 человек, 1500 пострадали.

Более 390 тысяч местных жителей лишились домов и были размещены во временных центрах приема беженцев.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на острове Ломбок 5 августа.

Спустя три дня остров сотрясло еще раз.

Люди испытывают нехватку медикаментов, воды и продовольствия. На острове был продлен режим ЧС, передает «ТВЦ» со ссылкой на ТАСС.

Остров Ломбок – один из островов восточной части Индонезии, окруженный Индийским океаном и Яванским морем.