Страшная серия землетрясений уничтожила людей в Индонезии
В результате серии землетрясений на индонезийском острове Ломбок погибли 555 человек, 1500 пострадали.
Более 390 тысяч местных жителей лишились домов и были размещены во временных центрах приема беженцев.
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на острове Ломбок 5 августа.
Спустя три дня остров сотрясло еще раз.
Люди испытывают нехватку медикаментов, воды и продовольствия. На острове был продлен режим ЧС, передает «ТВЦ» со ссылкой на ТАСС.
Остров Ломбок – один из островов восточной части Индонезии, окруженный Индийским океаном и Яванским морем.
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