174 страны в ООН поддержали резолюцию РФ по вооружению

174 страны в ООН поддержали резолюцию РФ по вооружению

Фото: Pixabay

ООН почти единогласно приняла российский проект резолюции об укреплении международной системы договоров по контролю над вооружением. 174 страны поддержали документ, пять государств воздержались.

Проект разрабатывался Россией в соавторстве с девятью странами после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В нем предложено рассмотреть негативные последствия, которые ждут после подрыва соглашений по контролю над вооружением.

Авторы заинтересованы в укреплении усилий системы договоров по контролю над вооружением. Они просят генсека ООН продолжать оказывать помощь в сохранении соглашений.

Пять стран воздержались от принятия российского проекта. Это Украина, Грузия, Судан, Палау, Колумбия, пишет ТАСС. Одобренный текст в декабре рассмотрят на пленарном заседании Генассамблеи ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США заключить новый договор по контролю над вооружением с Россией и Китаем. Он не исключил участие в нем других стран.

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