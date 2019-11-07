174 страны в ООН поддержали резолюцию РФ по вооружению
ООН почти единогласно приняла российский проект резолюции об укреплении международной системы договоров по контролю над вооружением. 174 страны поддержали документ, пять государств воздержались.
Проект разрабатывался Россией в соавторстве с девятью странами после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В нем предложено рассмотреть негативные последствия, которые ждут после подрыва соглашений по контролю над вооружением.
Авторы заинтересованы в укреплении усилий системы договоров по контролю над вооружением. Они просят генсека ООН продолжать оказывать помощь в сохранении соглашений.
Пять стран воздержались от принятия российского проекта. Это Украина, Грузия, Судан, Палау, Колумбия, пишет ТАСС. Одобренный текст в декабре рассмотрят на пленарном заседании Генассамблеи ООН.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США заключить новый договор по контролю над вооружением с Россией и Китаем. Он не исключил участие в нем других стран.
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