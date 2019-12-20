Страна Ваканда из Marvel оказалась в списке партнеров США

Вымышленная страна Ваканда из картины «Черная пантера» киновселенной супергероев Marvel была найдена в списке партнеров США в соглашении о свободной торговле.

Королевство обнаружил исследователь Фрэнсис Цэнг. Он сообщил, что был ошеломлен своим открытием.

«Я специально поискал в Google Ваканду, чтобы убедиться, что это действительно вымышленная страна и я ничего не путаю», — рассказал он.

В американском Минсельхозе сообщили, что включили Ваканду в список торговых партнеров, чтобы протестировать работу сервиса. В настоящее время Ваканда из списка удалена, сообщают «Известия».

Напомним, самый первый комикс, в котором появились персонажи вселенной Marvel, ушел с молотка на аукционе Heritage Auctions в США.

Его купили за $1,26 млн. Данный выпуск комиксов был выпущен в 1939 году. В нем впервые появились персонажи Человек-факел и Нэмор (Подводник).

Изначально комикс купил в газетном киоске почтальон.

Прошлый рекорд ($1,1 млн.) был установлен комиксом Marvel, выпущенном в 1962 году. В нем впервые появился Человек-паук, сообщает «Коммерсант».

Читайте нас в мобильном приложении