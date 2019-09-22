Сторонников шедшего к Путину шамана задержали в Иркутске

Сотрудники полиции в Иркутске задержали четверых сторонников шамана Александра Габышева, который шел в Кремль «изгнать Путина».

По информации «МБХ медиа» среди задержанных присутствует Евгений Ростокин, также известный как Женя Ворон.

«Он в отделе, доставлен со спутниками якобы по жалобе соседей на драку, сейчас у него и спутников возьмут объяснения. Никто там не дрался, они были на съемной квартире, четверо всего. Это из группы, которая шла и идет [в Москву]», — рассказал изданию координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Накануне в отношении якутского шамана Александра Габышева завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, шаман направляется в Москву пешком и планирует дойти до Кремля к 2021 году. Аналогичную попытку Габышев делал в прошлом году, но тогда он говорил, что хочет рассказать Путину о жизни в России.