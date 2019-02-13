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Сторонники новой церкви Украины отжали храм на Волыни

Сторонники новой церкви Украины отжали храм на Волыни

Приверженцы новой церкви Украины срезали замки с двери Свято-Георгиевского храма канонической УПЦ в Волынской области. Настоятель вместе с верующими не смог отстоять свое имущество.

Как рассказали в Волынской епархии, двери взломали несколько жителей села Кульчин. Фамилии и имена рейдеров им известны. Община УПЦ успела зафиксировать действия сторонников новой церкви на видео.

Теперь богослужения совершают в церковном доме. Однако активисты ПЦУ уже заявили священнослужителю, чтобы он в течение трех дней освободил помещение, пишет «360».

Новая церковь была создана на объединительном соборе, который прошел в декабре. Она объединила две неканонические церковные структуры, действующие на Украине. Ранее сообщалось о силовом захвате храмов в Черниговской области.

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Теги:
Места: Украина
События: Религия
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