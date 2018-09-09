В столице задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Об этом сообщил руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов.

О причинах задержания неизвестно. Соболь была доставлена в ОВД по Даниловскому району. Как сообщает телеканал «Дождь», к ней не пускают адвоката.

Ранее стало известно, что сторонники оппозиционера Алексея Навального 9 сентября проведут митинги против повышения пенсионного возраста в разных городах России. Во многих субъектах акции оппозиции не согласованы, в том числе в Москве.