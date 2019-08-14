В столице задержан полицейский-вымогатель

В Москве задержан старший лейтенант полиции, который вымогал у женщины деньги, угрожая ей открытием уголовного дела. 25-летний полицейский был пойман силами Управления собственной безопасности.

Как уточнили в ГУ МВД по Москве задержанный являлся оперуполномоченным сотрудником отдела внутренних дел по Красносельскому району.

Как известно из материала расследования, 1 августа сотрудник полицией силой усадил в свой автомобиль 39-летнюю женшину на улице Маршала Новикова и потребовал передать ему 400 тысяч рублей. Пострадавшая не испугалась и заявила о произошедшем в полицию.

«Старший лейтенант полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», ― сообщили в пресс-службе столичного главка.