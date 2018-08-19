В столице выбрали «Миссис Россия-2018»
В Москве объявили победительницу конкурса «Миссис Россия-2018»: ею стала Анна Телегина из Твери.
Церемония награждения состоялась в молодежном доме «Планета КВН». Корону вручала миссис Россия-2017 Полина Диброва, сообщает РИА Новости.
В жюри конкурса присутствовали шоумен Дмитрий Дибров, певец Сергей Пенкин, модель Алиса Крылова, гипнотизер Иса Багиров и боец Адам Бакаев.
Конкурс проводится ежегодно с 2000 года. Организатором выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин».
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