В столице выбрали «Миссис Россия-2018»

В Москве объявили победительницу конкурса «Миссис Россия-2018»: ею стала Анна Телегина из Твери.

Церемония награждения состоялась в молодежном доме «Планета КВН». Корону вручала миссис Россия-2017 Полина Диброва, сообщает РИА Новости.

В жюри конкурса присутствовали шоумен Дмитрий Дибров, певец Сергей Пенкин, модель Алиса Крылова, гипнотизер Иса Багиров и боец Адам Бакаев.

Конкурс проводится ежегодно с 2000 года. Организатором выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Россияне задолжали банкам 2 трлн рублей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО