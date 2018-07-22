В столице вдвое выросло число невыездных моквичей

В 2018 году в Москве увеличилось вдвое число невыездных граждан, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по столице.

В течение первых шести месяцев вынесено 126 тыс. поставлений о временном ограничении выезда из РФ, передает ТАСС. Это на 100% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Только в июне был ограничен выезд 33 тыс. москвичей.

Реже приставы применяют ограничение водительских прав. 90% соответствующих постановлений вынесено в отношении алиментщиков. В числе невыездных должников каждый седьмой – должник по алиментам.

Всего за первое полугодие 2018 года приставы взыскали долгов на сумму 42,7 млрд рублей, что на 2 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.