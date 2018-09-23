В столице прошел шестой Московский марафон
В столице состоялся традиционный Московский марафон, в котором приняли участие около 30 тысяч человек.
Победителем соревнований стал чемпион России Степан Киселев: он преодолел дистанцию в 42,2 километра за 2 часа 15 минут и 25 секунд.
Среди женщин самой быстрой признана победительница прошлого марафона. Сардана Трофимова справилась с дистанцией за 2 часа 28 минут и 35 секунд, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
Московский марафон проходит в столице уже в шестой раз.
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