В столице прошел шестой Московский марафон

В столице состоялся традиционный Московский марафон, в котором приняли участие около 30 тысяч человек.

Победителем соревнований стал чемпион России Степан Киселев: он преодолел дистанцию в 42,2 километра за 2 часа 15 минут и 25 секунд.

Среди женщин самой быстрой признана победительница прошлого марафона. Сардана Трофимова справилась с дистанцией за 2 часа 28 минут и 35 секунд, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Московский марафон проходит в столице уже в шестой раз.