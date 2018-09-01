В столице объявили план «Перехват» из-за стрельбы в офисе
Ссора между двумя сотрудниками столичной организации закончилась стрельбой из пневматического оружия и ранением одного из них.
По данным МВД, мужчина выстрелил в оппонента и скрылся на автомобиле. Инцидент произошел на улице Академика Анохина в Москве, сообщает телеканал «360».
Двое сотрудников организации поссорились, из-за чего один нанес другому ранение из пневматического оружия. Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. В Москве объявлен план «Перехват».
В январе подросток ранил в ногу пятиклассника в гимназии Симферополя, выстрелив из пневматического оружия. Пуля застряла под кожей ребенка, после ее извлекли и отпустили пострадавшего домой.
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