В столице грабитель ранил двоих полицейских

Грабитель при попытке задержания ранил ножом двоих полицейских. Инцидент произошел на Волгоградском проспекте в Москве.

Один сотрудник правоохранительных органов получил резаную рану переносицы и повреждение слезного мешка. Он проходит лечение амбулаторно.

Второму полицейскому преступник нанес удар ножом в область шеи, сейчас пострадавший находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильное, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Ночью 11 августа злоумышленник проник в магазин на Волгоградском проспекте. При попытке задержания он оказал сопротивление. Мужчина также находится в больнице.