Столица Франции на сутки останется без автомобилей

Движение автомобилей в Париже будет остановлено 16 октября. Акция властей призвана показать, что по городу можно передвигаться без машин.

Французские власти принимают меры для снижения числа машин в городе. Так, с 1990 года их количество сократилось на 45%. При этом выросло число велосипедистов.

К 2024 году в городе запретят дизельные машины, а к 2030 году – машины на газе, отмечает телеканал «360».

Тем, кто откажется от личных авто, выплатят пособие в размере 700 евро. Деньги можно потратить на покупку велосипеда или оплату общественного транспорта.