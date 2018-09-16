Столица Франции на сутки останется без автомобилей
Движение автомобилей в Париже будет остановлено 16 октября. Акция властей призвана показать, что по городу можно передвигаться без машин.
Французские власти принимают меры для снижения числа машин в городе. Так, с 1990 года их количество сократилось на 45%. При этом выросло число велосипедистов.
К 2024 году в городе запретят дизельные машины, а к 2030 году – машины на газе, отмечает телеканал «360».
Тем, кто откажется от личных авто, выплатят пособие в размере 700 евро. Деньги можно потратить на покупку велосипеда или оплату общественного транспорта.
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