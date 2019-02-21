Столичный вуз снял с пар почти 500 студентов без справок о кори
Высшая школа экономики не пустила на занятия 451 студента. Причиной такого шага стало отсутствие прививки от кори или справки о заболевании.
Занятия не могут посещать 398 студентов бакалавриата и 53 учащихся магистратуры факультета коммуникации, медиа и дизайна. В вузе говорят, что принять соответствующие меры потребовал Роспотребнадзор после подтверждения случая кори у студента третьего курса.
Пропуски занятий не станут считать прогулами. Вернуться к учебе разрешили после предоставления справки или прекращения карантина в учебном корпусе в Хитровском переулке, сообщает РИА Новости.
В начале февраля из хостела в Москве госпитализировали 25 человек с признаками кори.
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