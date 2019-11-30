В столичной гостинице «Останкино» произошла стрельба
В результате перестрелки в гостинице на Ботанической улице Москвы пострадал один человек. Mash уточняет, что речь идет о гостинице «Останкино».
По информации ТАСС, в компании из трех человек произошел конфликт, один из участников которого применил травматический пистолет и ранил противника.
Пострадавшим, по данным СМИ, является Умар Катаев, он был ранен в лицо.
Стрелявший скрылся на автомобиле ВАЗ, сейчас его разыскивает полиция.
«Интерфакс» пишет о троих пострадавших.
Правоохранительные органы пока не прокомментировали случившееся.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!