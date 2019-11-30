В столичной гостинице «Останкино» произошла стрельба

В результате перестрелки в гостинице на Ботанической улице Москвы пострадал один человек. Mash уточняет, что речь идет о гостинице «Останкино».

По информации ТАСС, в компании из трех человек произошел конфликт, один из участников которого применил травматический пистолет и ранил противника.

Пострадавшим, по данным СМИ, является Умар Катаев, он был ранен в лицо.

Стрелявший скрылся на автомобиле ВАЗ, сейчас его разыскивает полиция.

«Интерфакс» пишет о троих пострадавших.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали случившееся.

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