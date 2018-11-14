Столешников переулок упал в рейтинге самых дорогих улиц мира

Столешников переулок в Москве опустился на две позиции в рейтинге самых дорогих улиц мира. В прошлом году улица занимала 16-ую строчку с самыми высокими ставками аренды.

Как следует из отчета компании Cushman & Wakefield, снижение арендных ставок связано с введением ограничений на парковку, уходом привычных арендаторов и масштабной реконструкцией других улиц. Это создало новые привлекательные места для розничной торговли.

В целом рынок коммерческой недвижимости не испытал серьезных потрясений, говорят аналитики. Они отмечают тенденцию к переходу от фиксированной арендной платы к взиманию процента от доли годового оборота торговой точки.

В десятку самых дорогих улиц мира вошли Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке, а также гонконгская Козуэй-Бей, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что из Столешникова переулка уехали многие люксовые бренды. Из-за этого к концу года доля свободных помещений увеличилась до 13%.

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