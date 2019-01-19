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США стоит опасаться вовсе не ядерного оружия России

Американский журнал Foreign Policy пишет, что российские ракеты с неядерными боеголовками смертоноснее ядерного оружия.

По мнению авторов статьи, США делают большую ошибку, выходя из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Журнал утверждает, что Москве особо не нужно наращивать ядерный потенциал, однако разрыв соглашения позволит ей развернуть новые ракеты наземного базирования с обычными боеголовками.

На данный момент НАТО пользуется широким арсеналом крылатых ракет, которые попадают под ограничение договора с Россией. Лазейкой для этого стало размещение такого вооружения на военных кораблях, подводных лодках и самолетах.

Для России, в свою очередь, единственным способом ответить на угрозу с Запада остается разработка более смертоносных неядерных ракет наземного базирования — такие технологии у Москвы есть, а выход Вашингтона из договора позволит воплотить их в жизнь, сообщает РИА «Новости».

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