Стоимость путевок в Турцию для россиян упала до 50%

Зимой Турция намерена привлечь рекордное число туристов из России. Скидки на путевки составят 40-50%, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Эксперты ожидают высокий спрос на отдых в Турции в осенне-зимний период. Сейчас идет активное бронирование новогодних туров в отели на Анталийском побережье и в горнолыжной части страны.

Высоким спросом пользуются туры сроком на 9-11 ночей, а в новогодние даты – на 7 ночей. Туристы выбирают отдых в четерых- и пятизвездочных отелях по системе «все включено».

Как сообщает РИА Новости, новогодние туры можно приобрести по цене от 35 тыс. рублей на человека. В октябре-ноябре цена за путевку в Турцию на неделю начинается от 11,5 тыс. рублей.