Стоимость путевок в Турцию для россиян упала до 50%
Зимой Турция намерена привлечь рекордное число туристов из России. Скидки на путевки составят 40-50%, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Эксперты ожидают высокий спрос на отдых в Турции в осенне-зимний период. Сейчас идет активное бронирование новогодних туров в отели на Анталийском побережье и в горнолыжной части страны.
Высоким спросом пользуются туры сроком на 9-11 ночей, а в новогодние даты – на 7 ночей. Туристы выбирают отдых в четерых- и пятизвездочных отелях по системе «все включено».
Как сообщает РИА Новости, новогодние туры можно приобрести по цене от 35 тыс. рублей на человека. В октябре-ноябре цена за путевку в Турцию на неделю начинается от 11,5 тыс. рублей.
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