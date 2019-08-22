Продуктовая корзина Венесуэлы стоит 80 зарплат

В Венесуэле стоимость минимальной месячной продуктовой корзины превысила 80 зарплат. А это около $220.

Стоимость минимального набора продуктов рассчитывалась на семью из пяти человек. Как оказалось, только за месяц цена продуктового набора выросла на 23,7%, передаёт ТАСС.

Напомним, что минимальная зарплата в Венесуэле в настоящее время равна 40 тыc. боливаров. Это $2,7. Ее получают неcколько миллионов человек, в том числе полицейcкие, учителя и работники сферы здравоохранения. Естественно, этих денег не хватает на достойную жизнь. И тем более на серьёзные покупки.

Венесуэла в последние годы переживает серьезный экономический кризис. Усугубило ситуацию поддержка США самостоятельно провозгласившего себя президентом Хуана Гуайдо. Он до сих пор противостоит официальным властям в Каракасе.