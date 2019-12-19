Стоимость отелей возьмут под контроль на время ЧЕ-2020

Российские власти ограничат стоимость номеров в отелях на время матчей чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в 2020 году в Санкт-Петербурге.

Постановление об этом подписал глава кабмина РФ Дмитрий Медведев. Как ожидается, данная мера позволит предотвратить спекулятивный рост цен на гостиничные услуги в городе.

Стоимость самого дорогого номера в пятизвездочном отеле не превысит полумиллиона рублей за сутки, а максимальная стоимость обычного одноместного или двухместного номера не будет превышать 30 тыс. рублей.

Для отелей и хостелов, которые не имеют классификации, установлен ценовой диапазон от 1 тыс. до 5 тыс. рублей за сутки.

Ограничения начнут действовать за 10 дней до начала матчей, сообщает «Известия».

Ранее российский футболист Роман Павлюченко оценил перспективы национальной команды на Евро-2020.

По его словам, ситуация напоминает континентальный турнир 2008 года, когда был гранд в лице Испании, тогда как сейчас это Бельгия. «Плюс были Швеция и Греция, а в этот раз Дания и Финляндия. Думаю, бельгийцы, конечно, не отдадут первое место, но другие две команды мы обязаны обыгрывать. Должны спокойно выходить со второго места в плей-офф», — сказал спортсмен.

Павлюченко не исключил, что «можем даже Бельгию обыграть и занять в группе первую строчку», сообщают «Известия».

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