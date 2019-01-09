Стоимость бензина разогналась выше прогноза Владимира Путина

В январе цены на бензин и дизельное топливо в России стали повышаться. Топливо дорожает в основном на крупных АЗС, которые пытаются отыграть увеличение НДС.

О росте цен на заправках сообщили участники топливного рынка в регионах РФ. Во время новогодних каникул топливо подорожало в европейской части страны и на Урале.

Например, ЛУКОЙЛ и «Башнефть» повысили цены в Башкирии на бензин на 65-80 копеек за литр. В Петербурге и области с начала года топливо выросло на 50-70 копеек, пишет «Коммерсантъ». Отмечается рост в Татарстане, Воронежской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Волгоградской областях.

В регионах Дальнего Востока ценники на бензин выросли с 70 копеек до 2 рублей, пишет агентство REGNUM. По словам водителей, цены поменяли в полночь. Дизель подорожал сразу на 85 копеек за литр, АИ-92 - на 70 копеек. На Камчатке стоимость бензина выросла на 1-2 руб. Дизтопливо стоит теперь 53,23 руб., АИ-92 - 46,37 руб.

Напомним, с января в России выросли акцизы на бензин и дизельное топливо в полтора раза - до 12,3 тыс. руб. и 8,5 тыс. руб. за тонну, а также увеличился НДС с 18% до 20%. Вице-премьер Дмитрий Козак в октябре разрешил компаниям отразить рост НДС в цене топлива, добавив не более 1,7% к ценам.

В ходе ежегодной пресс-конференции в конце года президент России Владимир Путин предупреждал о росте цен на бензин, но в пределах 1-1,5%.