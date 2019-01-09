Стоимость бензина разогналась выше прогноза Владимира Путина

Стоимость бензина разогналась выше прогноза Владимира Путина

В январе цены на бензин и дизельное топливо в России стали повышаться. Топливо дорожает в основном на крупных АЗС, которые пытаются отыграть увеличение НДС.

О росте цен на заправках сообщили участники топливного рынка в регионах РФ. Во время новогодних каникул топливо подорожало в европейской части страны и на Урале.

Например, ЛУКОЙЛ и «Башнефть» повысили цены в Башкирии на бензин на 65-80 копеек за литр. В Петербурге и области с начала года топливо выросло на 50-70 копеек, пишет «Коммерсантъ». Отмечается рост в Татарстане, Воронежской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Волгоградской областях.

В регионах Дальнего Востока ценники на бензин выросли с 70 копеек до 2 рублей, пишет агентство REGNUM. По словам водителей, цены поменяли в полночь. Дизель подорожал сразу на 85 копеек за литр, АИ-92 - на 70 копеек. На Камчатке стоимость бензина выросла на 1-2 руб. Дизтопливо стоит теперь 53,23 руб., АИ-92 - 46,37 руб.

Напомним, с января в России выросли акцизы на бензин и дизельное топливо в полтора раза - до 12,3 тыс. руб. и 8,5 тыс. руб. за тонну, а также увеличился НДС с 18% до 20%. Вице-премьер Дмитрий Козак в октябре разрешил компаниям отразить рост НДС в цене топлива, добавив не более 1,7% к ценам.

В ходе ежегодной пресс-конференции в конце года президент России Владимир Путин предупреждал о росте цен на бензин, но в пределах 1-1,5%.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Завершено оформление томоса о независимости церкви Украины

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО