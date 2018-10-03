Стоимость акций «Роснефти» достигла исторического максимума

Цена одной акции «Роснефти» впервые составила более 500 рублей за бумагу. При этом компания остается самой дорогой в России – ее рыночная капитализация достигла 5,3 трлн руб.

Согласно данным торгов на Московской бирже, цена одной акции ПАО «НК «Роснефть» днем 3 октября составила 502,4 рубля за бумагу. Стоимость компании в настоящее время - 5,3 трлн руб., а значит «Роснефть» остается самой дорогой компанией в России, опередив «Сбербанк», Лукойл и «Газпром».

Так, в марте капитализация «Сбербанка» составляла более 6 трлн руб, а «Газпром» стоил более 7 трлн рублей. Позже их капитализация снизилась, а «Роснефть» заняла лидирующие позиции.

Капитализация компании превысила 5 трлн на прошлой неделе – тогда за день «Роснефть» подорожала на 4,25%, пишет РБК. Основным акционером компании является государственный «Роснефтегаз», он владеет 50,00000001%.