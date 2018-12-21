Стейблкоин - как будущее криптовалютного рынка

В 2018 году стейблкоины стали очень популярными. Объем транзакций с четырьмя самыми крупными стейблоинами составил 5 миллиардов долларов с сентября по ноябрь. Число транзакций с их участием выросло на 1032% за 3 месяца.

Это огромные цифры в период кризиса на рынке криптовалюты. Аналитики ICOBox рассмотрели достоинства и недостатки стабильных монет и сделали вывод, могут ли они занять место биткоина.

Существует три вида стейблокинов: Обеспеченные фиатной валютой. Обеспеченные любой криптовалютой. Без соответствующего обеспечения.

В первом случае цена монеты привязана к цене фиатной валюты, обычно в пропорции 1 к 1. Фиат для обеспечения электронной монеты хранится в традиционном банке. В любой момент деньги можно обналичить. Здесь нет децентрализации и прозрачности, свойственной криптовалютам. Держатели монет зависят от владельца фиатного резерва. Фиатная валюта может упасть в цене, это повлияет на цену стейблкоина.

«Эксперты по криптовалютам отмечают большой потенциал стейблкоинов на базе евро. Летом 2018 года появился EURS, привязанный к курсу евро. Он интересен прозрачностью обеспечения, многоэтапной проверкой активов. Владельцы монет имеют доступ к ежедневным аудитам. Это дает возможность понимать реальную обеспеченность монеты, избежать манипуляция с ценой. Подобная открытость вызывает доверие к проекту, привлекает новых инвесторов», - говорит Дмитрий Зайцев, глава департамента международного пиара и бизнес-аналитики компании ICOBox.

Создатели лондонского стартапа LBX (London Block Exchange) также думают над перспективой выпуска стейблкоина, привязанного к курсу евро. Но пока они объявили о планах по выпуску монеты, обеспеченной стабильной британской валютой – одним фунтом стерлингов.

Стейблкоины, обеспеченные криптовалютами, нельзя назвать в полной мере стабильными. Курсы электронных валют колеблются очень сильно, в 2018 году это было особенно заметно. Существует проблема волатильности, решить которую можно только повышенным залоговым обеспечением. Но тогда электронная монета становится слишком капиталоемкой. И обеспечение не спасет стейблкоины от обесценивания после падения курса эфира или биткоина.

Третий вариант – это стейблкоины без дополнительного обеспечения. Их стабильность создается за счет автоматического балансирования цены по определенным алгоритмам. Похожим образом государство получает доход через увеличение количества наличных денег. Оно выпускает новые активы при увеличении спроса, выкупает их обратно при снижении спроса. Это называется метод сеньоража или контролируемая эмиссия.

Многие аналитики считают необеспеченные стейблкоины самыми привлекательными для инвестирования. Эти монеты сохраняют децентрализованность и независимость криптовалют, но при этом более стабильны. Теоретически, они способны пережить любой рыночный кризис. Но отсутствие материального обеспечения не дает владельцам стейблкоинов никаких гарантий при провале самой монеты. Кроме того, эти стейблкоины имеют сложную схему для запуска.

«Стейблкоины выглядят очень интересным решением. Но ни одна из их разновидностей все еще не совершенна. Пока что стоит наблюдать за их поведением и развитием на крипторынке, это будет оптимальное решение. О том, смогут ли они заменить биткоин, эфир и другие популярные криптовалюты, делать выводы пока рано», - говорит Дарья Генералова, управляющий партнер компании ICOBox.