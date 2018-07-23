Стена Плача в Иерусалиме сбросила на молящихся каменную глыбу

Из Стены Плача в Иерусалиме на площадку молящихся выпал крупный камень весом в сто килограммов.

Камень раскололся возле одной из молившихся на месте женщин, однако никто не пострадал.

Мэр Иерусалима Нира Барката расценил случившееся как чудо, но также потребовал от офиса премьер-министра, в ведении которого находится святыня, расширить периодические инспекции ответственных служб, с тем, чтобы предотвратить разрушение Стены и снизить риски подобных происшествий.

Сейчас доступ к площадке общих молитв закрыт, сообщает РИА Новости.