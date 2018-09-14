У стен Петропавловской крепости установили эшафот с виселицей
На восточном земляном валу кронверка Петропавловской крепости в июле 1826 года казнили пятерых членов оппозиционного движения.
На виселицу отправили Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина и Петра Каховского.
Утром 13 сентября в Санкт-Петербурге для съемок фильма «Союз спасения», посвященного декабристам, у стен Петропавловской крепости установили настоящий эшафот с виселицей.
Конструкция напугала прохожих, и та мгновенно стала предметом обсуждения в социальных сетях, передает «Санкт-Петербург».
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