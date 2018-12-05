Тепловые стельки и биошарф: 8 вещей для борьбы со стужей

Тепловые стельки и биошарф: 8 вещей для борьбы со стужей

В зимнее время года люди традиционно пытаются спастись от холода с помощью одежды или активного вида спорта. Сейчас на прилавках магазинов появились необычные средства, которые согреют в холода.

Бренд Columbia разработал специальную куртку Bugaboo. За счет водоустойчивости и «дышаших» технологий она поможет человеку согреться и даст свободу движениям.

Необычайно теплую толстовку представила компания Polar Seal. Производитель утверждает, что стильный худи умеет согреваться за 10 секунд.

Еще одна разработка – тепловые стельки с управлением. Они способны подстраиваться под человека, регулируя температуру ног в зависимости от степени физической активности.

Другая разработка для борьбы с холодом – биошарф. По данным журнала «Политическая экспертиза», это первый аксессуар с защитой – он может уничтожать до 99,75% микробов.

Компания Phoozy позаботилась о тепле смартфона и разработала «рукава» и «капсулы», которые не дадут устройству замерзнуть. Они будут держать телефон в тепле и сохранят срок службы батареи.

Для путешественников, которые всегда хотят оставаться на связи, разработан маршрутизатор TP-Link В. Он обеспечивает скорость интернета в 600 Мбит/с и позволяет одновременно подключить до 32 устройств. Его батарея выдерживает минимум 15 часов работы.

К числу полезных разработок относятся закрытые наушники от Sennheiser и сумка Knomad, которая вмещает все необходимые принадлежности и гарантирует защиту от повреждений и температурных скачков.

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