В Ставрополе нашли пропавшую школьницу

Найдена 16-летняя школьница из Ставрополя.

Она жива. Девочку искали полицейские, следователи, а также спасатели и волонтеры.

По предварительным данным, никаких преступлений в отношении школьницы совершено не было.

Тем временем, следственные органы продолжают расследование уголовного дела по факту исчезновения девочки, сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

Утром 11 ноября она ушла из дома на улице Достоевского и не вернулась.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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