Ставки по вкладам в рублях от «Сбербанка» резко подросли

«Сбербанк» сообщил о повышении процентных ставок по рублевым вкладам. Их увеличение составит от 0,15 до 0,60 процентных пункта.

Банк также запустил промовклад по ставке от 7,10% до 7,65% годовых. Данные условия действительны до 31 марта.

Аналитики объяснили повышение угрозой усиления западных санкций и связанным с этим оттоком капитала, а также решением Центробанка повысить ключевую ставку на 0,25%, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Последнее повышение по рублевым вкладам наблюдалось в конце прошлого года.

Ранее Банк России сообщал о возможном изменении ключевой ставки в феврале. В какую именно сторону она изменится, не уточнялось.