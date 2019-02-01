Ставки по вкладам в рублях от «Сбербанка» резко подросли
«Сбербанк» сообщил о повышении процентных ставок по рублевым вкладам. Их увеличение составит от 0,15 до 0,60 процентных пункта.
Банк также запустил промовклад по ставке от 7,10% до 7,65% годовых. Данные условия действительны до 31 марта.
Аналитики объяснили повышение угрозой усиления западных санкций и связанным с этим оттоком капитала, а также решением Центробанка повысить ключевую ставку на 0,25%, пишет ФБА «Экономика сегодня».
Последнее повышение по рублевым вкладам наблюдалось в конце прошлого года.
Ранее Банк России сообщал о возможном изменении ключевой ставки в феврале. В какую именно сторону она изменится, не уточнялось.
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