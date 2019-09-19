Из статьи НАТО узнали о существовании «моря Азимова»

Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бекли в новой статье указал на существование некоего «моря Азимова». Материал был опубликован на сайте Североатлантического альянса.

Речь идет о статье «Почему важно обеспечить свободный доступ к морям? Узнайте о роли морского эксперта НАТО». Бекли утверждает, что для обеспечения свободного доступа к морям нужно поддерживать военную мощь НАТО, пишет РБК. По его мнению, на это указывают события в Персидском заливе и «море Азимова» (англ: Sea of Asimov).

Какие события имелись в виду, в статье не говорилось. Позже выяснилось, что речь шла о захвате танкеров в Персидском заливе и задержании украинских кораблей в Азовском море.

НАТО исправило ошибку в статье. В организации объяснили «ляп» опечаткой.

Напомним, инцидент в Азовском море произошел в ноябре 2018 года. Три украинских корабля были задержаны за опасные маневры. Моряков взяли под стражу, в сентябре 2019 года их вернули на Украину в обмен на российских пленных.



