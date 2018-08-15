Стать мировой империей США помешала вера в исключительность

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США за все время своего существования спровоцировали больше конфликтов, которые стали глобальными, чем решили мировых проблем.

По ее словам, Вашингтон не может приносить и регулировать стабильность в мире, не справившись со своей ролью супермена. США неспособны приносить стабильность, при этом считая себя исключительными в плане мировой политики, сообщает «Народны новости».

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Места: Россия, США
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