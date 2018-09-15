В МО стартовал проект по улучшению работы фельдшерско-акушерских пунктов

В Пушкинском районе Подмосковья стартовал проект по совершенствованию условий работы фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Мероприятие посетили заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Голикова отметила, что в ФАП преимущественно работают студенты, обучающиеся в медицинских вузах. Она добавила, что в 2018 году на покупку 373 новых ФАПов и 295 выездных медицинских комплексов было выделено 1,2 млрд рублей, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Проект предусматривает посещение медицинскими работниками и волонтерами жителей отдаленных населенных пунктов для оказания им медицинской помощи. Проект будет длиться в течение полутора месяцев.