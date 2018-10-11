При старте ракеты с новым экипажем МКС произошла авария

Во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10» с членами миссии МКС 57/58 произошла авария. На борту находились российский космонавт Алексей Овечкин и американский астронавт Ник Хейг.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что экипаж успешно приземлился в Казахстане. Капсула с космонавтами находится в 25 километрах от Жезказгана.

Президенту России Владимиру Путину будет доложена информация об аварии ракеты-носителя с новым экипажем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что руководители космической отрасли сейчас заняты расследованием инцидента.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что члены экипажа живы, они находятся в хорошем состоянии, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США также проинформировано об инциденте. По их данным, поисково-спасательные команды направляются к месту приземления экипажа.

Запуск «Союза» был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации «Энергия», где изготавливают корабли.

Аналогичная ситуация с «Союзом» произошла в 1983 году. Космонавты Владимир Титов и Геннадий Стрекалов готовились к полету на корабле «Союз Т-10/1». За полторы минуты до старта возник пожар в нижней части ракеты-носителя. Космонавты благополучно приземлились в четырех километрах от места запуска.

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