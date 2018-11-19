Старт онлайн-продаж алкоголя в России могут задержать

Российские власти до сих пор не приняли законопроект о снятии ограничений на продажу алкогольных напитков в интернете. Из-за этого начало продаж может быть отложено, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Сначала нужно принять нормативные акты. Раз они не приняты — значит будет откладываться», - сказал он.

Пока законопроект не принят, продажа алкоголя в интернете осуществляется нелегально. В 2017 году доходы от реализации спиртного в интернете составили 1,7 млрд рублей.

Законопроект, предусматривающий постепенный запуск онлайн-продаж алкоголя в интернете был разработан в конце 2016 года, пишет РИА Новости. Согласно документу, с 2019 года в России разрешат продажу в сети пива, вина и шампанского производителями и оптовиками, с 2020 года – различной алкогольной продукции также только предприятиями и оптовыми покупателями, а с 2022 года – всеми участниками рынка, но с введением новых лицензий и особого реестра.

Минздрав и Роспотребнадзор выступал с критикой законопроекта. В Минфине заявляли, что проект закона поддерживают не все ведомства и он был внесен в правительство с разногласиями.

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