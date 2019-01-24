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Старинная икона утекла из фонда Исторического музея в Москве

Старинная икона утекла из фонда Исторического музея в Москве

Исторический музей в Москве сообщил о пропаже иконы «Богоматерь Шуйская-Смоленская» XVI века. В последний раз ее видели в сентябре.

О пропаже стало известно во время подготовки к очередной выставке. В музее рассказали, что пропажу признают только после того, как проверят все 30 тыс. экспонатов фонда древнерусской живописи.

Икону привезли в августе после выставки в Мурманском художественном музее. При подготовке к плановой выставке хранитель ее не выдал. В музее уточнили, что на время реставрации часть экспонатов перенесли во временное помещение, вследствие чего возникли сложности учета.

О пропаже музейщики сообщили в министерство культуры и полицию. По факту пропажи начата проверка.

ТАСС сообщил, что страховая стоимость иконы составляет 4 млн рублей.

Икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская» написана во второй половине XVI века в Вологде.

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