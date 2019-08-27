Стариков устроят в приемные семьи
Региональным властям рекомендовали устраивать пожилых людей в приемные семьи. По мнению Министерства труда, это сделает их счастливее.
Подобная инициатива уже внедрена с 2012 года в Ханты-Мансийском автономном округе. Там пожилым назначают помощника. Он, в свою очередь, принимает его в семью и помогает во всех вопросах. Правда, не безвозмездно. За это помощник получает пособие в 10 тыс. рублей, пишут «Известия».
Но для того, чтобы взять старика на попечение должно быть выполнено важное условие. Так, у него не может быть совершеннолетних дееспособных детей.
В России с 2004 года появилась практика помощи инвалидам и старшему поколению в приёмных семьях. В той или иной форме она осуществляется уже в 43 региона страны.
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