Стариков устроят в приемные семьи

Региональным властям рекомендовали устраивать пожилых людей в приемные семьи. По мнению Министерства труда, это сделает их счастливее.

Подобная инициатива уже внедрена с 2012 года в Ханты-Мансийском автономном округе. Там пожилым назначают помощника. Он, в свою очередь, принимает его в семью и помогает во всех вопросах. Правда, не безвозмездно. За это помощник получает пособие в 10 тыс. рублей, пишут «Известия».

Но для того, чтобы взять старика на попечение должно быть выполнено важное условие. Так, у него не может быть совершеннолетних дееспособных детей.

В России с 2004 года появилась практика помощи инвалидам и старшему поколению в приёмных семьях. В той или иной форме она осуществляется уже в 43 региона страны.