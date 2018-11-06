ФНС и ФАС станут внепланово проверять цены на независимых АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Федеральная налоговая служба (ФНС) займутся внеплановыми проверками цен на независимых АЗС. Соответствующее поручение было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.

Особое внимание будет уделяться тем бензоколонкам, где цены превысят допустимый уровень в 4%. Это коснется независимых АЗС – компаний, которые не имеют собственных заводов и месторождений. На совещании Козак отметил, что там «действительно много безобразий» и призвал «навести порядок» на независимых АЗС.

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша назвал уровень в 4% «очень жестким ограничением». По его мнению, соответствующее повышение не даст возможности частным АЗС нормально функционировать.

Глава Независимого топливного союза Павел Баженов считает ежедневный мониторинг розничных цен санкциями и административными мерами в отношении независимых АЗС. Он напомнил РБК, что эти компании «не участвовали в картельном сговоре правительства и нефтяных компаний».

Напомним, 31 октября правительство и нефтяные компании договорились о заморозке цен на бензин до конца года.